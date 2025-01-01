Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De TCL 43C643 is een lcd-led-tv met een schermdiagonaal van 109 cm (43 inch) en komt uit 2023. TCL duidt het zelf aan als een QLED tv met een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels). Deze tv is geschikt voor HDR-beeldmateriaal en ondersteunt daarbij onder meer Dolby Vision IQ. Het is een smart-tv met Google TV met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 20 Watt en kan overweg met Dolby Atmos. Er zitten 3 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 1 usb-poort op. Daarnaast zitten er een optische digitale geluidsuitgang (Toslink) en een 3,5 mm koptelefoon aansluiting op. Ook kun je een koptelefoon via Bluetooth aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 60,5 cm en een breedte van 95,5 cm. Het totale gewicht van de tv is 6,5 kg.