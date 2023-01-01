TCL50P61K
- Beelddiagonaal (inch): 50 inch
- Schermtype: LCD-LED
- Ultra HD of HD: 4K Ultra HD
€ 349,-2 winkels
Laagste prijzen
Testresultaat
Ook toegang tot deze test?
Bekijk hier hoe wij testen
Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid, start 3 maanden gratis en vergelijk producten op alle testoordelen.
Testoordeel
Beeldkwaliteit
Geluidskwaliteit
Smart TV
Gebruiksgemak
Energieverbruik
Merktevredenheid
Ook toegang tot deze test?Start nu 3 maanden gratis
Pluspunten
Minpunten
Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De TCL 50P61K uit 2025 is een 4K Ultra HD lcd-led televisie met een schermdiagonaal van 127 cm (50 inch). Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. Verder is deze tv geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Je kunt ook zonder losse tv-ontvanger televisie kijken bij Digitenne, kabel-tv en satelliet-tv providers. Je hebt wel een CI+ module in de tv nodig om de gecodeerde zenders te bekijken. Deze is verkrijgbaar bij je provider. Er zitten 3 HDMI-aansluitingen en 1 usb-poort op.
Samenvatting
- Beelddiagonaal (inch)
- 50 inch
- Schermtype
- LCD-LED
- Ultra HD of HD
- 4K Ultra HD
- Schermresolutie
- 3840 x 2160 pixels
- Miniled
- Smart TV
- Wifi
- Aantal HDMI-aansluitingen
- 3
- Aantal USB-poorten
- 1
- Geschikt voor HDR