Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De TCL 75P7K uit 2025 is een 4K Ultra HD lcd-led televisie met een schermdiagonaal van 191 cm (75 inch). Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. Verder is deze tv geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Je kunt ook zonder losse tv-ontvanger televisie kijken bij Digitenne, kabel-tv en satelliet-tv providers. Je hebt wel een CI+ module in de tv nodig om de gecodeerde zenders te bekijken. Deze is verkrijgbaar bij je provider. Er zitten 3 HDMI-aansluitingen en 2 usb-poorten op.