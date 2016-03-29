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Foute e-mails herkennen blijkt knap lastig

Nieuws
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Van de -tot nu toe- 14.000 deelnemers aan de phishing-quiz van de Consumentenbond, beoordeelde slechts 21% alle 12 afgebeelde e-mails correct; als een normale mail of een foute mail.
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert veilig internettenGepubliceerd op:29 maart 2016

Veilig internetten foute email herkennen

38% van de deelnemers zag minstens één malafide e-mail als een bonafide e-mail. Daarmee lopen ze het risico slachtoffer van phishing te worden. 

Resultaten

Quizdeelnemers krijgen 12 schermen te zien en moeten aanwijzen welke 8 e-mails 'foute boel' zijn en welke 4 'goed'. Ruim de helft (62%) pikte tot nu toe alle 8 foute e-mails eruit. Bij 38% van de deelnemers glipt er dus een foute e-mail tussendoor.

Juist de 4 betrouwbare e-mails worden - nog iets vaker dan de 8 foute mails - verkeerd ingeschat, als verdacht dus. Twee reguliere nieuwsbrieven, van Rabobank en ABN Amro, worden zelfs het vaakst als verdacht aangewezen. Slechts 58% vertrouwt de (echte) nieuwsbrief van de Rabobank.

Update 5 juli 2016: De quiz werd van januari tot en met juni 2016 gehouden en is inmiddels afgesloten.

Lees meer over nepmails en phishing.

 

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