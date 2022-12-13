De totale schade bedraagt inmiddels 4 miljoen euro (vorig jaar 2,7). En dan is december nog niet eens in de cijfers verwerkt.

De politie verwacht dat er in december 2022 nog zo’n 1300 aangiftes zullen bijkomen. Dan zou het totaal aantal aangiften in 2022 tegen malafide webwinkels uitkomen op 12.877 aangiften. Vorig jaar waren dat er 17.539.

Nepshops maar kort actief

Het gaat bij 'malafide webshops' niet altijd om nepshops die niets leveren na betaling, maar meestal is dat wel het geval. De nepshops bestaan maar enkele dagen, weken of soms maanden en verdwijnen dan weer. Vaak na ingrijpen door de politie.

De politie meldt dat er eind 2022 circa 350 malafide webshops offline zijn gehaald door het aanspreken van hostingbedrijven en webwinkelplatforms.

Meer dure elektronica

Het is gissen waarom het schadebedrag per gedupeerde dit jaar veel hoger is dan vorig jaar. De politiewoordvoerder vermoedt dat het komt doordat slachtoffers vaker dure elektronicaproducten bestellen die niet geleverd worden.

Tip: Ben je van plan om bij een nieuwe, onbekende webshop wat te kopen? Check dan eerst de reviews voordat je iets bestelt.

Campagne tegen nepshops

In november startte een publiekscampagne over de malafide nepshops, door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Consumentenbond, het Europees Consumenten Centrum (ECC), de Fraudehelpdesk en het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO).