Inboedelopslagbedrijven niet transparant

Weinig openheid over prijs

Het blijkt erg lastig om de prijzen van opslagbedrijven te vergelijken. Sommige bedrijven, zoals Kubus, Easybox, MiniOpslagbedrijf en Boxx, noemen geen prijzen op hun website. Allsafe vermeldt alleen vanaf-prijzen en bij Extrabox zie je ze pas als je op 'reserveren' klikt en je gegevens hebt ingevuld.

Bij alle 10 de onderzochte bedrijven kun je via de website een offerte aanvragen. Dat deden we 4 keer, voor verschillende locaties. Vaak bleef een prijsopgaaf uit. Bij slechts 4 van de 10 bedrijven kregen we netjes 4 keer een offerte: bij PickupBox, Bo-Rent, Boxx en Easybox. Soms gaven bedrijven een algemene prijsopgave of verwezen ze ons terug naar hun website.

Verzoek om langs te komen

Soms gaven bedrijven via de mail of telefoon geen offerte: we moesten maar langskomen. De reden dat je langs moet komen is dat de prijs afhankelijk is van veel factoren, zoals de precieze plek in het opslaggebouw. En natuurlijk van de grootte van de ruimte die je nodig hebt. Die blijkt via de websites namelijk lastig in te schatten.

Langskomen is altijd verstandig, maar het lijkt erop dat de bedrijven ook vanuit concurrentieoogpunt geen prijzen willen geven. De prijs van een opslagruimte hangt namelijk ook af van 'vraag en aanbod'.

Verder 'vergeten' bedrijven in hun offerte nog wel eens bepaalde kostenposten te noemen, zoals administratiekosten, kosten voor een slot, of borg.

Algemene Voorwaarden

Vaak worden er geen Algemene Voorwaarden meegestuurd met een offerte. Kubus, Extrabox en MiniOpslagbedrijf hebben ze ook niet op hun website.

En dan zijn er nog bedrijven die samenwerken met andere ('partner')bedrijven. Daardoor kun je met andere voorwaarden (en prijzen) te maken krijgen dan je aanvankelijk dacht.

Klanten weinig tevreden over prijs

Uit onze enquete onder 700 (ex-)huurders blijkt dat slechts 63% tevreden is over de tarieven die opslagbedrijven berekenen. Dat komt onder andere door de bijkomende kosten waar ze niet op hadden gerekend. Ter vergelijking: van de mensen die hun spullen tijdelijk bij een verhuisbedrijf hebben opgeslagen is 76% tevreden over de prijs.

Over de faciliteiten en de ruimte die ze voor deze prijs kregen is men trouwens beter te spreken: 89% van de huurders bij opslagbedrijven is daarover tevreden. Van de mensen die hun spullen bij een verhuisbedrijf opsloegen is 81% tevreden.

