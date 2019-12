Verzorging van je kind

Luiers

Het is een hele aanslag op portemonnee en milieu, al die verschoningen van baby’s in ons land. Wat past het best bij jou: wegwerpluiers of wasbare luiers? En wat is het verschil tussen al die merken billendoekjes? Elke baby heeft weleens last van luieruitslag, wat kun je daaraan doen?

Badderen

Kinderen in bad doen is een leukere bezigheid dan luiers verschonen. Je moet wel altijd goed blijven opletten. Met onze tips doe je jouw kind veilig in bad.

Kleding

Kinderkleding is vaak allerschattigst, maar helaas kunnen er ook ongelukken mee gebeuren. Het is vooral opletten met touwtjes en koordjes. Koop geen kleding met koordjes in de hals en haal ze uit capuchons.

Ook touwtjes om het middel of onder aan broekspijpen kunnen gevaarlijke situaties opleveren. Je kind kan er ergens mee aan blijven haken, met alle gevolgen van dien.

Het is ook opletten met kragen van bont, want die kunnen gifstoffen bevatten.

Sieraden worden voor kinderen onder de 2 jaar afgeraden. Voor kinderen tot 14 jaar geldt dat sieraden onder speelgoed vallen en moeten voldoen aan de veiligheidsnorm EN-71. Controleer daarom altijd de verpakking.

Over wat nu goede kinderschoenen zijn is ook heel wat te doen. Wij stelden een orthopeed enkele veelgestelde vragen.