De eerste tandjes

Gemiddeld krijgt een baby de eerste tandjes wanneer hij tussen de 5 maanden en 1 jaar oud is. Als eerste verschijnen meestal de middelste 2 snijtanden in de onderkaak. Daarna volgen de middelste 2 snijtanden in de bovenkaak, gevolgd door de tanden aan weerszijden daarvan. Maar de volgorde kan ook anders zijn. Met 1 jaar zijn meestal alle 8 snijtanden (4 boven en 4 onder) doorgekomen. Je herkent aankomende tandjes aan bobbels in het tandvlees. Veel baby’s gaan dan overal op sabbelen, en meestal gaan ze ook behoorlijk kwijlen.

Diarree en andere kwaaltjes

Veel kwaaltjes, zoals diarree, verhoging en luieruitslag, worden in verband gebracht met het krijgen van tandjes. Wetenschappelijk is er nooit een verband aangetoond. Maar doorkomende tandjes kunnen er wel voor zorgen dat je baby zich minder lekker voelt. Niet zo gek: het tandvlees staat onder druk en zwelt op, en dat kan best wat pijn of jeuk veroorzaken. Je kind kan er huilerig, zeurderig en rusteloos van worden. Misschien slaapt hij ’s nachts slechter. Meestal verdwijnen de klachten weer zodra het tandje is doorgebroken. Raadpleeg altijd de huisarts bij ernstige of aanhoudende klachten.

Wat kun je doen?

Je kunt de klachten niet helemaal wegnemen. De volgende tips kunnen het leed wat verzachten.

Masseer het tandvlees op de plek waar het tandje doorkomt. Gebruik daarvoor je vinger of de bolle kant van een theelepel.

Een bijtring kan verlichting brengen. Kies een bijtring van natuurrubber of met een koelelement. Het koelelement mag in de koelkast gekoeld worden, niet in de vriezer: dan wordt hij te koud. Kook bijtringen niet uit, maar was ze met warm water.

Ook bijten op een harde broodkorst of (bijvoorbeeld) een stuk komkommer uit de koelkast kan de pijn verlichten. Je baby moet dan wel al een afgebeten stuk kunnen verwerken.

Middeltjes tegen de pijn

Er zijn verschillende (genees)middelen die kunnen helpen om de pijn bij doorkomende tandjes te verzachten.

Een middel met lidocaïne, zoals orale gel FNA, verdooft het tandvlees, waardoor de pijn tijdelijk vermindert. De pijnlijke plekken mogen maximaal 4 x per dag aangestipt worden met een watje of penseeltje.

Ook Dentinox is een geneesmiddel met lidocaïne. In verband met andere bestanddelen in het middel is Dentinox geen eerste keus.

Er zijn ook homeopathische geneesmiddelen verkrijgbaar, zoals Chamodent in gel- of druppelvorm van VSM.

Gengigel Baby is een gel die zich goed aan het tandvlees zou hechten.

Heeft je kind koorts? Dan kun je hem (maximaal 3 x per dag) een zetpil geven met 120 mg paracetamol. Heeft je kind hoge koorts of houdt de koorts langer dan 3 dagen aan? Raadpleeg dan een arts.

Beginnen met poetsen

Zodra het eerste tandje verschijnt, kun je beginnen met poetsen. Het melkgebit zorgt ervoor dat er later genoeg ruimte in de kaak is voor het blijvende gebit. Melktanden moeten daarom in goede staat gehouden worden, ook al vallen ze over een paar jaar weer uit. Tips bij het onderhoud:

Gebruik een speciale, zachte tandenborstel voor baby’s. Je kunt daarmee ook zachtjes het tandvlees masseren waar de tandjes nog niet zijn doorgekomen. Vanaf de peuterleeftijd kun je een gewone (zachte) borstel nemen met een niet te grote kop. Kinderen vanaf ongeveer 3 jaar kunnen eventueel met een elektrische borstel poetsen, maar leer ze ook met een gewone borstel om te gaan.

Je hebt maar een doperwtje aan tandpasta nodig. Gebruik altijd een tandpasta die bij de leeftijd van je kind past. Jonge kinderen slikken de tandpasta vaak in, en de concentratie fluoride is daarop afgestemd. Fluoride is niet gevaarlijk in de hoeveelheid die in tandpasta zit, en is nodig voor een gezond gebit. Het maakt tanden sterker en helpt tandbederf te voorkomen. Uit onze tests bleek dat alle kindertandpasta’s voldoen aan de juiste hoeveelheid fluoride (500-750 mg/kg) en niet te veel slijpende werking hebben.

Tot 2 jaar is eenmaal per dag poetsen voldoende. Vanaf 2 jaar wordt tweemaal per dag geadviseerd: ’s morgens, liefst na het ontbijt, en ’s avonds, voor het slapengaan. Vanaf 3 jaar kun je je kind gaan leren om zelf te poetsen. Blijf je kind napoetsen tot hij ongeveer 10 jaar is.

Denk altijd aan de B’s: Binnenkant, Buitenkant, en voor als ook de kiezen doorkomen: Bovenop.

Veel baby’s moeten erg wennen aan tandenpoetsen. Vindt je kind het maar niks? Blijf het dagelijks doen, maar houd het kort en leid hem af, bijvoorbeeld door een liedje te zingen. Of: laat je kind jóuw tanden eens poetsen, daarmee kun je wat weerstand wegnemen.

Neem je kind mee als je zelf naar de tandarts gaat. Zo kan hij alvast wennen en is hij minder snel bang wanneer hij zelf toe is aan een gebitscontrole (vanaf ongeveer 2 jaar).

