Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Avast Premium security (2020) is het betaalde antiviruspakket van Avast. Het programma heeft meer functies dan de (ook geteste) gratis versie, bijvoorbeeld om programma's automatisch bij te werken. De bescherming tegen malware verschilt echter weinig. Ook in deze betaalde versie word je bovendien geconfronteerd met reclame voor andere producten van Avast. Er is nog een uitgebreidere en duurdere pakket, Avast Ultimate, die qua malwarebescherming vergelijkbaar presteert. Avast Ultimate bevat bijvoorbeeld ook een pc-opschoner, VPN en password manager. Niet al deze onderdelen zijn even nuttig en vaak zijn ook gratis (betere) alternatieven beschikbaar. Voor de betere VPN-aanbieders zie consumentenbond.nl/vpn en een test password managers vind je op consumentenbond.nl/wachtwoordmanagers. Aandachtspunt op privacygebied: Avast verkoopt geanonimiseerde gebruikersdata, bijvoorbeeld over surfgedrag, aan derden. Tijdens het installeren heb je de keuze om je gebruikersdata wel of niet met Avast te delen.