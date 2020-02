Norton 360 Standaard (2020)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Van Norton hebben we het pakket 360 Security getest, zie onze vergelijker. Voor Windows-computers geldt het testoordeel van Deluxe ook voor Standaard. 360 Deluxe kan gebruikt worden op maximaal 5 apparaten (Windows, Apple, Android), terwijl 360 Standaard geschikt is voor 1 Windows-pc of Mac. Let wel, de bescherming op andere apparaten dan Windows hebben we niet getest. Voor Apple-apparaten is een virusscanner niet zo noodzakelijk als onder Windows. Bij Android zijn de bedreigingen aanzienlijker, maar het belangrijkste blijft hier: je software bijgewerkt houden en apps niet buiten de officiële Google Play Store om downloaden.