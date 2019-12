Flinke stijging fairtrade aankopen

Nieuws|55% van de Nederlandse huishoudens heeft in 2011 één of meer fairtrade levensmiddelen gekocht. In 2008 was dat nog maar 30%. Dat blijkt uit onderzoek van Centrum voor Mondiaal Burgerschap NCDO in samenwerking met onderzoeksbureau GfK.

Volgens het onderzoek worden per huishouden ook vaker en voor meer geld fairtrade artikelen gekocht. De stijging is deels te danken aan een uitbreiding van het aanbod in supermarkten. Zo ging inkooporganisatie Superunie over op de inkoop van fairtrade thee. Alleenstaanden en 50-plussers zijn oververtegenwoordigd onder de kopers van fairtrade producten.

Mensen die geen fairtrade levensmiddelen kopen geven in het onderzoek aan er niet aan te denken (30%) of het te duur te vinden (29%). Ook komt 1 op de 7 mensen volgens eigen zeggen nooit fairtrade producten tegen. Interessant is dat 48% van de respondenten aangaf fairtrade levensmiddelen te duur te vinden, terwijl een even groot aantal mensen (49%) de prijs juist ziet als een aanwijzing van eerlijke handel. Volgens 72% van de Nederlanders dragen fairtrade levensmiddelen bij aan een betere wereld.

