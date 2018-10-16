Hoe lang blijft water 'goed'?

Thomas Cammelbeeck Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:16 oktober 2018
De meeste mensen vinden een glas water dat een nacht heeft gestaan nog wel veilig om van te drinken. Maar is het na een week of zelfs een maand ook nog veilig? Dat hebben ze op de universiteiten van Zürich (Zwitserland) en Gent (België) onderzocht, zo meldt de nieuwsbrief Voedselveiligheid.
De smaak verandert wel door de tijd, want de soms aanwezige algen, schimmels en/of gisten tasten de smaak aan. Maar de kans dat ziekteveroorzakende organismen in het water groeien, is zeer klein ontdekten de onderzoekers. Als het glas eerst schoon was, zal het ook schoon blijven. Je kunt ook jezelf onmogelijk besmetten met bacteriën uit je eigen mond, dus een mondafdruk van de vorige avond is zeker geen bron van problemen.
Maar er zijn natuurlijk ook situaties waarbij de veiligheid wel in het geding komt:
Bron: nieuwsbrief VMT | Voedselveiligheid