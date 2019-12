Hoe lang blijft water 'goed'?

Nieuws|Als een glas water al dagen op je nachtkastje staat, kun je het dan nog drinken? Of krijgen micro-organismen de overhand? Het antwoord zal je verbazen. Zelfs als het vies smaakt of oud is, blijft het veilig om te drinken.

De meeste mensen vinden een glas water dat een nacht heeft gestaan nog wel veilig om van te drinken. Maar is het na een week of zelfs een maand ook nog veilig? Dat hebben ze op de universiteiten van Zürich (Zwitserland) en Gent (België) onderzocht, zo meldt de nieuwsbrief Voedselveiligheid.

De smaak verandert wel door de tijd, want de soms aanwezige algen, schimmels en/of gisten tasten de smaak aan. Maar de kans dat ziekteveroorzakende organismen in het water groeien, is zeer klein ontdekten de onderzoekers. Als het glas eerst schoon was, zal het ook schoon blijven. Je kunt ook jezelf onmogelijk besmetten met bacteriën uit je eigen mond, dus een mondafdruk van de vorige avond is zeker geen bron van problemen.

Maar er zijn natuurlijk ook situaties waarbij de veiligheid wel in het geding komt:

Als de organismen zich kunnen voeden aan suiker, restjes voedsel of uitwerpselen die aan je vingers zitten, dan groeien de ziektemakers wel.

Als het glas niet goed was afgewassen, kunnen er restanten suiker in zitten van het sap of limonade dat eerder in het glas zat.

Bron: nieuwsbrief VMT | Voedselveiligheid

