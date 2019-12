Doe mee: quiz over etiketten op levensmiddelen

Nieuws|Samen met Consumers International (CI) en zusterorganisaties organiseert de Consumentenbond een quiz over levensmiddelen. Consumenten van over de hele wereld worden opgeroepen om vragen te beantwoorden over de (on)duidelijkheid van etiketten met voedingswaardeinformatie over ontbijtgranen. Meedoen kan tot en met 3 mei.