Test Schulthess en Asko

Nieuws|Asko presenteert zichzelf als Scandinavisch kwaliteitsmerk. Schulthess als Zwitsers hoogstandje en is sinds kort behalve voor de professionele markt ook verkrijgbaar voor thuis. Van beide merken namen we een model op in onze wasdrogertest.

De Schulthess Spirit 640 komt goed uit de test. De droger van Schulthess, een warmtepompdroger geschikt voor 8 kg was, is snel en zuinig, alleen gevuld met een kleine hoeveelheid was wat minder.

De Asko T754HPW stelt teleur. Deze warmtepompdroger heeft voor het drogen van een volle trommel met was (7 kg) bijna 3 uur nodig. Hij maakt veel lawaai en de programma’s zijn niet erg nauwkeurig. Zo levert het programma voor strijkdroge was - iets vochtig zodat het makkelijker te strijken is - de was kurkdroog af in plaats van strijkdroog.

