AEG ultrasonic Vlekkenpen

Conclusie

De sonische vlekverwijderaar doet zijn werk op een efficiënte manier. Maar in vergelijking tot een klassiek vlekkenmiddel dat een paar euro kost is €120 wel een investering die niet voor iedereen op zal wegen tegen het plezier.

Waarvoor is de vlekverwijderaar geschikt?

De ultrasone vlekverwijderaar is voor veel vlekken geschikt. Toch zijn er een paar kanttekeningen: je moet de vlek binnen 24 uur bewerken én de vlek moet kleiner zijn dan 3 cm. Hij werkt niet op mosterdvlekken, chemisch veroorzaakte vlekken en bijvoorbeeld onuitwisbare inkt.

Hoe werkt de vlekkenpen?

Maak de vlek goed nat met een mengsel van kleurloos- en chloorvrijwasmiddel en water. Onder de plaats van de vlek doe je een andere doek of tissue. Daarna kan het toveren beginnen: de pen beweeg je rechtop met een lichte druk over de vlek. Het topje van de pen trilt met hele kleine, snelle bewegingen, er ontstaan heel kleine belletjes.

Een deel van de vlek trekt door naar de doek die er onder ligt en bovenop zie je de vlek als het ware loskomen van de stof. Met absorberend papier of een schone doek verwijder je bovenop het losgekomen vuil. De behandeling kUn je een paar keer herhalen indien nodig en je stopt wanneer je geen vooruitgang meer ziet. Vervolgens was je het kledingstuk in de wasmachine.

Praktijkproef

Wij namen de proef op de som: jam, mascara, chilisaus, lippenstift en sinaasappelsapvlekken op een wit T-shirt. We lieten deze vlekken een half uurtje opdrogen voor we ze behandelden. We behandelden dezelfde vlekken ook met een standaard vlekkenmiddel. Na de behandeling wasten we de kledingstukken op een standaard programma.

Het resultaat? Met beide producten zijn de meeste vlekken verdwenen, chilisaus is wel nog lichtjes te zien. Het lastigst bleek de lippenstift. Die vlek zit er nog, maar is door de vlekverwijderaar beter verwijderd dan door het vlekkenmiddel.

Weg die vlek! Hoe verwijder je lastige vlekken, van roest of kaarsvet bijvoorbeeld? Met het boek 'Weg die vlek!' weet je precies hoe je die aanpakt. Meer informatie

Lees ook: