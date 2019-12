Eerste indruk|Lenor Unstoppables zijn 'parfumkralen' die volgens de fabrikant een 'geurboost aan je was geven.' Ze zien eruit als halve doperwtjes van zeep en je strooit ze bij de was in de wasmachine. Er zijn 5 soorten: Luxueus, Fresh, Euforie, Lente en Passie. Negen panelleden probeerden ze uit.

Unaniem nee

'Te sterk', 'te slap', 'lekker', 'niet lekker', de oordelen variëren flink. Over 1 ding zijn de panelleden het eens: geen van hen zou het product kopen. De meest gemelde redenen zijn 'te duur' en 'overbodig product'. Een panellid licht toe: 'Aan wasmiddel en wasverzachter zit ook geur, bovendien ontbreekt ten opzichte van een wasverzachter de was verzachtende werking.'

Lekker of niet

Het panel is best enthousiast over de geuren. Geurvariant Luxueus springt er uit. Deze geur wordt omschreven als 'subtiel en fris', 'een volle geur' en 'een beetje zoet'. De geur Fresh doet aan wc-verfrisser denken en is de minst favoriete.

Geurboost

Over de sterkte van de geur lopen de meningen nogal uiteen. De meeste panelleden die normaal nooit, soms of regelmatig wasverzachter gebruiken vinden de geur te sterk als deze net uit de wasmachine komt, zelfs bij de helft van de aanbevolen dosering. Na een paar dagen wordt de geursterkte voor de meesten beter.

Drie panelleden vinden geur niet sterk genoeg. Twee daarvan gebruikten de aanbevolen dosering, de ander de helft. Een van hen merkt teleurgesteld op dat ze meer geur had verwacht: 'Het product in de verpakking geurt vrij sterk, maar de geur van de was valt tegen.' Een ander meldt: 'In bepaalde stoffen blijft het meer hangen dan in andere en de geur is niet gelijk verdeeld.'

Met of zonder wasverzachter

De Unstoppables zouden goed te combineren zijn met (Lenor) wasverzachter. We vroegen de panelleden of ze dat zouden doen en ook hier waren de meningen verdeeld. De een wel, omdat de Lenor Unstoppables de was niet verzachten en wasverzachter wel. De ander vond de prijs dan te veel oplopen en koos liever voor alleen wasverzachter.

Dosering

Volgens de tekst op de verpakking kan je rijkelijk strooien met de kralen. Lenor adviseert een beetje of meer in de dop te schudden, maar niet meer dan 3 maal de inhoud van de dop. Als je 3 maal de inhoud van de dop doseert dan is de fles na 2 wasbeurten leeg. De aanbevolen dosering is 18 gram per wasbeurt. Dit is tot de tweede streep in de dop, maar dat is niet erg duidelijk.

Pas op

Het product kan een allergische reactie veroorzaken. Houd het product uit de buurt van kinderen. Ze kunnen de parfumkralen zien als snoepjes.

Op de verpakking staat dat de Unstoppables schadelijk zijn voor 'in het water levende organismen met langdurige gevolgen.' Een wasverzachter zonder deze waarschuwing is milieuvriendelijker. Gebruik het product in elk geval niet als het water direct geloosd wordt op oppervlaktewater.

Prijs

Een fles Unstoppables kost €8. Als je de aanbevolen dosering volgt (tot de tweede streep in de dop) dan kost het gebruik 48 cent per was. Wasverzachter heb je voor zo’n 3 tot 10 cent.

