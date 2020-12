Wasmachines met nieuw energielabel vervangen ‘oude’ modellen

Dubbele labels

Van november 2020 tot maart 2021 bevinden wasmachines zich in een overgangsfase. In deze periode bereiden fabrikanten en retailers zich voor op het nieuwe energielabel. Dit geldt niet alleen voor wasmachines, maar ook voor alle andere producten met een nieuw label.

In deze maanden zie je nog de huidige, oude energielabels met A+++ bij de wasmachines staan. Maar daarnaast vind je in de verpakking al de nieuwe energielabels. Dit kan verwarrend zijn. Het lijkt alsof de wasmachine die je net hebt gekocht toch ineens een stuk minder zuinig is. Echter gaat het om dezelfde waarden. Het is alleen anders gemeten en vormgegeven in een label.

Nieuw energielabel vs. oud energielabel

Op het nieuwe label staan andere waarden dan op het oude. Het verbruik en de prestaties worden anders gemeten en ingeschaald. Lees meer over de verschillen tussen de energielabels. Dat betekent ook dat je een oud label niet met een nieuw label kunt vergelijken. Het zegt alleen iets als je dezelfde labels met elkaar vergelijkt.

Uitverkochte wasmachines

Alle ‘oude’ wasmachines, zonder het Eco 40-60 wasprogramma, zullen uitverkocht raken. De fabrikant vervangt ze voor nieuwe modellen.

Daarmee zullen ook de wasmachines die we de afgelopen jaren getest hebben, niet meer verkrijgbaar zijn. We zijn grotendeels op de hoogte wanneer de wasmachines niet meer worden geproduceerd. Toch blijft het onvoorspelbaar wanneer een wasmachine daadwerkelijk niet meer te koop is. Soms duurt het een tijd voordat alle magazijnen leeg zijn. Soms is een populair model al gauw niet meer leverbaar. In de productvergelijker zie je per model de actuele winkelinformatie.

Beste uit de Test en Beste Koop wasmachines

Om een model uit te roepen tot Beste uit de Test of Beste Koop, moet er een representeerbare groep van de gehele markt getest zijn. Op dit moment raken de wasmachines snel uitverkocht. Ook zijn er nog onvoldoende nieuwe modellen t/m 7 kg getest om daarvan een Beste uit de Test en Beste Koop te kunnen benoemen.

Ook modellen die recent nog verkrijgbaar waren en Beste uit de Test of Beste Koop werden, kunnen ineens uitverkocht raken. We proberen de schommelingen regelmatig bij te houden.

Wat overigens niet verandert, zijn onze testresultaten. Een goede wasmachine blijft een goede wasmachine. Een zuinige blijft een zuinige. We testen de prestaties en het verbruik op andere wasprogramma’s dan voor het energielabel. Lees meer over hoe wij wasmachines testen.