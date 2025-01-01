BoschWAU28P75NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch WAU28P75NL heeft een trommelcapaciteit van 9 kilo en centrifugeert met 1400 toeren. ActiveWaterPlus stemt het waterverbruik af op de hoeveelheid was en I-Dos zorgt voor automatische dosering van wasmiddel en -verzachter. Technisch gelijke modellen zijn WAU28P90NL (deze heeft trommelverlichting), WAU28P70NL (Aquasecure ipv Aquastop en geen trommelverlichting) en WAU28P00NL (meervoudige waterbeveiliging en trommelverlichting). Technisch gelijke modellen van Siemens zijn WM14UP75NL, WM14UP70NL en WM14UP00NL.