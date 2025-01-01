BoschWAU28P90NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch WAU28P90NL uit de Exclusiv-lijn heeft een trommelcapaciteit van 9 kilo en centrifugeert met 1400 toeren. ActiveWaterPlus stemt het waterverbruik af op de hoeveelheid was en I-Dos zorgt voor automatische dosering van wasmiddel en -verzachter. Technisch gelijke modellen zijn WAU28P75NL (geen trommelverlichting), WAU28P70NL (Aquasecure ipv Aquastop en geen trommelverlichting) en WAU28P00NL (meervoudige waterbeveiliging). Technisch gelijke modellen van Siemens zijn WM14UP75NL, WM14UP70NL en WM14UP00NL.