BoschWAXH2E71NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch WAXH2E71NL is geschikt tot 10 kilo wasgoed, en hij centrifugeert met 1600 toeren. De machine beschikt over I-DOS, een automatisch doseersysteem dat aan de hand van sensoren bepaalt hoeveel water en wasmiddel er nodig is voor de lading wasgoed. Het 4D wash systeem pompt het water en wasmiddel continu rond voor een efficientere opname door het wasgoed. Met de HomeConnect app van Bosch kun je de wasmachine op afstand besturen. De Bosch WAXH2E91NL is gelijk aan deze machine maar heeft een zwarte rand op deur, de WAXH2E71NL een witte.