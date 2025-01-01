icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

BoschWAXH2E91NL

Prijs niet beschikbaar

  • Vulgewicht:  10 kg
  • Toerental:  1600 toeren
  • Energieklasse:  Energieklasse C

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Schoonwassen
Uitspoelen
Centrifugeren
Snelheid
Geluid
Gebruiksgemak
Duurzaamheid
Energiegebruik
Waterverbruik

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Professioneel getest

Lees meer
GIF_Wasmachines_lab_PDP

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch WAXH2E91NL is geschikt tot 10 kilo wasgoed, en hij centrifugeert met 1600 toeren. De machine beschikt over I-DOS, een automatisch doseersysteem dat aan de hand van sensoren bepaalt hoeveel water en wasmiddel er nodig is voor de lading wasgoed. Het 4D wash systeem pompt het water en wasmiddel continu rond voor een efficientere opname door het wasgoed. Met de HomeConnect app van Bosch kun je de wasmachine op afstand besturen. De Bosch WAXH2E71NL is gelijk aan deze machine maar heeft een witte rand op deur, de WAXH2E01NL een zwarte.

Samenvatting

Vulgewicht
10 kg
Toerental
1600 toeren
Energieklasse
Energieklasse C
Automatische wasmiddeldosering
Voor- of Bovenlader
Voorlader
Bediening via app