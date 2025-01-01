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LGFH4J7VY1WD

Prijs niet beschikbaar

  • Vulgewicht:  9 kg
  • Toerental:  1400 toeren
  • Energieklasse:  -

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De LG FH4J7VY2WD is een wasmachine uit de Twinwash serie. De machine bestaat uit een grote wasmachine, geschikt voor 9 kg, en een kleine wasmachine geschikt voor maximaal 2 kg licht bevuilde of delicaat textiel wasgoed. De machine kan met behulp van de SmartThinQapp en wifi op afstand bediend worden. Bij wasmachineproblemen kan er via Smart Diagnosis informatie naar LG verzonden worden, waarmee zij kunnen vaststellen wat het probleem is. De FH4J7VY2WD en F4J7VY1WD zijn gelijk aan elkaar, de FH4J7VY2WD heeft een zilveren ring rond de deur.

Samenvatting

Vulgewicht
9 kg
Toerental
1400 toeren
Energieklasse
-
Automatische wasmiddeldosering
Voor- of Bovenlader
Voorlader
Bediening via app