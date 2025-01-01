LGGC3V708S2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De LG GC3V708S2 heeft een capaciteit van 9 kilo en een toerental van 1400. Deze machine beschikt over TurboWash 360 waarmee je in 39 minuten maximaal 5 kilo wasgoed wast. Hetzelfde programma kun je ook koppelen aan andere programma's om deze te verkorten. Verder heeft deze LG AI DD, dat niet alleen de hoeveelheid wasgoed herkent, maar ook de structuur en de wasbewegingen daarop aanpast. LG Steam+ voegt stoom toe tijdens het centrifugeren om zo kreukels te minimaliseren. Deze wasmachine is op afstand te bedienen en te koppelen aan je smart home systeem door middel van WiFi en de Alexa-app.