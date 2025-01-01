icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

MieleWCG 130 XL WPS

Prijs niet beschikbaar

  • Vulgewicht:  9 kg
  • Toerental:  1600 toeren
  • Energieklasse:  -

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Schoonwassen
Uitspoelen
Centrifugeren
Snelheid
Geluid
Gebruiksgemak
Duurzaamheid
Energiegebruik
Waterverbruik

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Professioneel getest

Lees meer
GIF_Wasmachines_lab_PDP

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Miele WCG 120 XL, WWG 120 XL (WPS), WCG 130 XL (WPS), WCI 770 XL WPS, WWI 660 XL en WCI 670 XL lijken erg op elkaar. De WCG 120 XL heeft een recht bedieningspaneel. Bij de WWG 120 XP (WPS) en WWI 660 XL is deze licht gekanteld en bij de WCG 130 (WPS), WCI 670 en WCI 770 XL WPS schuin gekanteld. Hierdoor kun je de tekst beter lezen als je ervoor staat. De modellen met WPS in de naam hebben het waterproofsysteem (WPS). De modellen zonder WPS hebben het watercontrol systeem (WCS). Het WPS systeem is de meest uitgebreide. De modellen WCI 770 XL WPS, WWI 660 XL en WCI 670 XL zijn voorzien van Twindos (automatische dosering van een wasmiddel voor kleur en witte was van Miele) en het geluidsniveau wijkt iets af.

Samenvatting

Vulgewicht
9 kg
Toerental
1600 toeren
Energieklasse
-
Automatische wasmiddeldosering
Voor- of Bovenlader
Voorlader
Bediening via app