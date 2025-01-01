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MieleWCH 370

Prijs niet beschikbaar

  • Vulgewicht:  8 kg
  • Toerental:  1600 toeren
  • Energieklasse:  -

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Miele WCH 370 is geschikt voor 8 kg was en heeft een toerental van 1600. De Miele WCH 360 en 370 zijn gelijk aan elkaar. De WCH 360 heeft een rechtgeplaatst bedieningspaneel, bij de WCH 370 is deze schuin. Je kunt bij deze machine o.a. kiezen voor de opties vlekken en allergowash bij extra vieze was of wasgoed dat hygienisch gewassen moet worden. Via capsuledosering kun je doseren met capsules. Miele levert capsules met textielonderhoudsmiddelen, additieven of bijzondere wasmiddelen. Via EcoFeedback kun je inzicht krijgen in het energie- en waterverbruik van het geselecteerde wasprogramma. De wasmachine kan op afstand bediend worden via wifi en de Miele@home app.

Samenvatting

Vulgewicht
8 kg
Toerental
1600 toeren
Energieklasse
-
Automatische wasmiddeldosering
Voor- of Bovenlader
Voorlader
Bediening via app