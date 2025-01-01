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MieleWCR 870 WPS

Prijs niet beschikbaar

  • Vulgewicht:  9 kg
  • Toerental:  1600 toeren
  • Energieklasse:  -

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Miele WCR 870 WPS is geschikt voor 9 kg wasgoed. De machine heeft Powerwash, waardoor de machine zuiniger en beter schoon wast volgens Miele. Het TwinDos systeem doseert wasmiddel automatisch. Er zijn o.a. programma's voor sportkleding, dekbedden en hygiene. Met het programma quickpowerwash kun je licht of normaal vuil wasgoed snel en grondig reinigen. De volgende modellen zijn technisch gelijk: WCR 760 WPS met recht bedieningspaneel, WCR 770 WPS met schuin bedieningspaneel, WCR 870 WPS met schuin bedieningspaneel en trommelverlichting, WCR 890 WPS met schuin bedieningspaneel, trommelverlichting en stoomfunctie.

Samenvatting

Vulgewicht
9 kg
Toerental
1600 toeren
Energieklasse
-
Automatische wasmiddeldosering
Voor- of Bovenlader
Voorlader
Bediening via app