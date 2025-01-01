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MieleWDD 320

Prijs niet beschikbaar

  • Vulgewicht:  8 kg
  • Toerental:  1400 toeren
  • Energieklasse:  -

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Miele WDD 320 heeft een capaciteit van 8 kg. De machine heeft PowerWash waardoor de machine volgens de fabrikant zuiniger en beter schoon wast. En er zijn o.a. programma's voor een kleine hoeveelheid of niet al te vuil wasgoed en voor impregneren. De volgende modellen zijn technisch gelijk aan elkaar: WDD 320 met rechtgeplaatst bedieningspaneel en waterbeveiligingssysteem WCS; WDD 330 met schuingeplaatst bedieningspaneel en waterbeveiligingssysteem WCS; WDD 330 WPS met schuingeplaatst bedieningspaneel en waterbeveiligingssysteem WPS (WPS is een geavanceerder systeem dan WCS).

Samenvatting

Vulgewicht
8 kg
Toerental
1400 toeren
Energieklasse
-
Automatische wasmiddeldosering
Voor- of Bovenlader
Voorlader
Bediening via app