Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele WDD 330 WPS heeft een capaciteit van 8 kg. De machine heeft PowerWash waardoor de machine volgens de fabrikant zuiniger en beter schoon wast. En er zijn o.a. programma's voor een kleine hoeveelheid of niet al te vuil wasgoed en voor impregneren. De volgende modellen zijn technisch gelijk aan elkaar: WDD 320 met rechtgeplaatst bedieningspaneel en waterbeveiligingssysteem WCS; WDD 330 met schuingeplaatst bedieningspaneel en waterbeveiligingssysteem WCS; WDD 330 WPS met schuingeplaatst bedieningspaneel en waterbeveiligingssysteem WPS (WPS is een geavanceerder systeem dan WCS).