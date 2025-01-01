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MieleWED 675 WPS

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Vulgewicht:  8 kg
  • Toerental:  1400 toeren
  • Energieklasse:  Energieklasse A

Testresultaat

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Testoordeel
Schoonwassen
Uitspoelen
Centrifugeren
Snelheid
Geluid
Gebruiksgemak
Duurzaamheid
Energiegebruik
Waterverbruik

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Expert review

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Miele WED 675 WPS heeft een trommelcapaciteit van 8 kilo en centrifugeert met 1400 toeren. Deze machine heeft het TwinDos syteem voor automatische dosering van vloeibaar wasmiddel, en CapDosing; een capsule voor speciale textielsoorten die je in de wasmiddellade plaatst. Met de Miele@mobile-app is de wasmachine op afstand te bedienen en controleren. Technisch gelijke modellen zijn WWD 660 WCS (zwarte deur, paneel iets gekanteld, gele leds, watercontrolsysteem), WSD 663 WCS (witte deur, paneel iets gekanteld, gele leds, watercontrolsysteem) , WCD 670 WCS (witte deur, schuingeplaatst paneel, gele leds, watercontrolsysteem).

Samenvatting

Vulgewicht
8 kg
Toerental
1400 toeren
Energieklasse
Energieklasse A
Automatische wasmiddeldosering
Voor- of Bovenlader
Voorlader
Bediening via app