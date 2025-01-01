Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele WEG 135 XL WPS heeft een capaciteit van 9 kg en een centrifugetoerental van 1600. De Miele WCI 670 XL, WEG 135 XL WPS, WWG 120 XL (WPS) en WWI 660XL lijken op elkaar. De WWG 120 XP (WPS) en WWI 660 XL hebben een licht gekanteld bedieningspaneel. Bij de WCI 670 en WEG 135 XL WPS is deze schuin gekanteld. Hierdoor kun je de tekst beter lezen als je ervoor staat. De modellen met WPS in de naam hebben het waterproofsysteem (WPS). De modellen zonder WPS hebben het watercontrol systeem (WCS). Het WPS systeem is de meest uitgebreide. De modellen WWI 660 XL en WCI 670 XL zijn voorzien van Twindos (automatische dosering van een wasmiddel voor kleur en witte was van Miele) en het geluidsniveau wijkt iets af.