MieleWWD 660 WCS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele WWD 660 WCS heeft een trommelcapaciteit van 8 kilo en centrifugeert met 1400 toeren. Deze machine heeft het TwinDos syteem voor automatische dosering van vloeibaar wasmiddel, en CapDosing; een capsule voor speciale textielsoorten die je in de wasmiddellade plaatst. Met de Miele@mobile-app is de wasmachine op afstand te bedienen en controleren. Technisch gelijke modellen zijn WED 675 WPS (grafietgrijze deur, schuingeplaatst paneel, witte leds, waterproof systeem), WSD 663 WCS (witte deur, paneel iets gekanteld, gele leds, watercontrolsysteem) , WCD 670 WCS (witte deur, schuingeplaatst paneel, gele leds, watercontrolsysteem).