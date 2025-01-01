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MieleWWR 860 WPS PowerWash TwinDos

Prijs niet beschikbaar

  • Vulgewicht:  9 kg
  • Toerental:  1600 toeren
  • Energieklasse:  Energieklasse A

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Miele WWR 860 is geschikt voor 9 kg wasgoed en centrifugeert maximaal met 1600 toeren. Met TwinDos kun je automatisch het wasmiddel laten doseren. Dat kan zowel met het Miele wasmiddel UltraPhase 1n en 2 als met je eigen wasmiddel. Je kunt ook speciale capsules met wasmiddelen, wasverzachter of bijvoorbeeld impregneermiddel doseren met het CapDosing systeem. Door middel van wat extra stoom aan het wasprogramma, zou het wasgoed minder kreuken. De wasmachine kan op afstand bediend worden via wifi en de Miele@home app.

Samenvatting

Vulgewicht
9 kg
Toerental
1600 toeren
Energieklasse
Energieklasse A
Automatische wasmiddeldosering
Voor- of Bovenlader
Voorlader
Bediening via app