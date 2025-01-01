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SamsungWW11BB704AGB/S2

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Vulgewicht:  11 kg
  • Toerental:  1400 toeren
  • Energieklasse:  Energieklasse A

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De zwarte Samsung WW11BB704AGB uit de Bespoke AI EcoBubble 7000-Serie heeft een trommelcapaciteit van 11 kilo en centrifugeert met 1400 toeren. Ondanks de extra grote trommelcapaciteit neemt deze machine geen extra ruimte in door het SpaceMax design. Bij een aantal programma's kun je voor EcoBubble kiezen, dat het wasmiddel omzet in bubbels, waarmee je op lagere temperaturen zou kunnen schoonwassen. Met AI Control en de SmartThings App kun je de machine op afstand bedienen en wasprogramma's personaliseren.

Samenvatting

Vulgewicht
11 kg
Toerental
1400 toeren
Energieklasse
Energieklasse A
Automatische wasmiddeldosering
Voor- of Bovenlader
Voorlader
Bediening via app