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SamsungWW80M642OBW/EN

Prijs niet beschikbaar

  • Vulgewicht:  8 kg
  • Toerental:  1400 toeren
  • Energieklasse:  -

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung WW80M642OBW/EN maakt deel uit van de QuickDrive serie. De achterkant van de 'Q-drum' trommel beweegt onafhankelijk van de rest van de trommel, waardoor de kleding meer beweegt. Volgens Samsung wast de wasmachine daarmee sneller en zuiniger. Via de SmartThings app kun je de wasmachine bedienen, krijg je advies over wasprogramma's en bij defecten informatie over mogelijke oplossingen. De Samsung WW80M642OPW, WW8BM642OBW en WW80M642OBW zijn grotendeels gelijk aan elkaar. De twee laatste modellen hebben geen AddWash.

Samenvatting

Vulgewicht
8 kg
Toerental
1400 toeren
Energieklasse
-
Automatische wasmiddeldosering
Voor- of Bovenlader
Voorlader
Bediening via app