Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung WW80M760NOM/EN is geschikt voor 8 kg wasgoed. De machine behoort tot de Quickdrive serie. De achterkant van de 'Q-drum' trommel beweegt onafhankelijk van de rest van de trommel, waardoor de kleding meer beweegt. Volgens Samsung wast de wasmachine daardoor sneller en zuiniger. Via de Addwash deur kun je nog kleding toevoegen als je iets vergeten bent. Met behulp van de SmartThings app en wifi kun je de wasmachine bedienen, krijg je advies over wasprogramma's en bij defecten informatie over mogelijke oplossingen. De eco-bubble technologie zorgt er volgens Samsung voor dat je wasgoed ook op lagere temperaturen goed schoon wordt.