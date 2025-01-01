Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung WW90M642OBW/EN behoort tot de Quickdrive serie. De achterkant van de 'Q-drum' trommel beweegt onafhankelijk van de rest van de trommel, waardoor de kleding meer beweegt. Volgens Samsung wast de wasmachine daarmee sneller en zuiniger. Met behulp van de SmartThings app en wifi kun je de wasmachine bedienen, krijg je advies over wasprogramma's en bij defecten informatie over mogelijke oplossingen. De WW90M642OPW/EN is technisch gelijk aan de versie eindigend op OBW. Deze machine heeft een AddWash deur, waardoor je nog kleding kunt toevoegen als je iets vergeten bent.