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SamsungWW90T554AAE/S2

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Vulgewicht:  9 kg
  • Toerental:  1400 toeren
  • Energieklasse:  Energieklasse A

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung WW90T554AAE/S2 heeft een trommelinhoud van 9 kilo en centrifugeert met 1400 toeren per minuut. Deze machine heeft EcoBubble technologie, waarmee wasmiddel wordt omgezet in bubbels. Verder is er een Hygienisch Stomen-programma en je kunt de machine op afstand bedienen door middel van AI Control en de SmartThings-app. Via een AddWash-klepje in de deur kun je vergeten wasgoed toevoegen. Hiermee zou je beter op lagere temperaturen kunnen schoonwassen. Verder heeft deze Samsung Hygiene Steam, een programma waarmee stoom van onder uit de trommel wordt geïnjecteerd.

Samenvatting

Vulgewicht
9 kg
Toerental
1400 toeren
Energieklasse
Energieklasse A
Automatische wasmiddeldosering
Voor- of Bovenlader
Voorlader
Bediening via app