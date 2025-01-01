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SamsungWW90T554ATT

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Vulgewicht:  9 kg
  • Toerental:  1400 toeren
  • Energieklasse:  Energieklasse A

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung AddWash WW90T554ATT/S2 heeft een trommelinhoud van 9 kilo en centrifugeert met 1400 toeren. Deze machine heeft EcoBubble-technologie en Bubble Soak voor verwijderen van hardnekkige vlekken. Verder is er een Hygienisch Stomen-programma en je kunt de machine op afstand bedienen door middel van AI Control en de SmartThings-app. Via een AddWash-klepje in de deur kun je vergeten wasgoed toevoegen. Technisch gelijke modellen met een ander design zijn WW90T554AAW/S2 en WW90T554AAT/S2. De in het buitenland verkrijgbare WW90T554DAE is ook gelijk, maar heeft geen lekkagesensoren.

Samenvatting

Vulgewicht
9 kg
Toerental
1400 toeren
Energieklasse
Energieklasse A
Automatische wasmiddeldosering
Voor- of Bovenlader
Voorlader
Bediening via app