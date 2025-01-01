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SiemensWM14UP70NL

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Vulgewicht:  9 kg
  • Toerental:  1400 toeren
  • Energieklasse:  Energieklasse C

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens WM14UP70NL uit de iQ500 lijn heeft een trommelcapaciteit van 9 kilo en centrifugeert met 1400 toeren. IntelligentDosing zorgt voor automatische dosering van wasmiddel en -verzachter. Met de VarioSpeed-optie kunt u het wasprogramma versnellen. De Siemens WM14UP75NL (Aquastop, zwarte deur) en WM14UP00NL (zwarte deur,meervoudige waterbeveiliging) zijn technisch gelijke machines. Technisch gelijke modellen van Bosch zijn WAU28P75NL (geen trommelverlichting), WAU28P70NL (Aquasecure ipv Aquastop en geen trommelverlichting) en WAU28P00NL (meervoudige waterbeveiliging).

Samenvatting

Vulgewicht
9 kg
Toerental
1400 toeren
Energieklasse
Energieklasse C
Automatische wasmiddeldosering
Voor- of Bovenlader
Voorlader
Bediening via app