SiemensWM14UP75NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens WM14UP75NL uit de iQ500 lijn heeft een trommelcapaciteit van 9 kilo en centrifugeert met 1400 toeren. IntelligentDosing zorgt voor automatische dosering van wasmiddel en -verzachter. Met de VarioSpeed-optie kunt u het wasprogramma versnellen. De Siemens WM14UP70NL (Aquasecure, zwarte deur) en WM14UP00NL (zwarte deur,meervoudige waterbeveiliging) zijn technisch gelijke machines. Technisch gelijke modellen van Bosch zijn WAU28P75NL (geen trommelverlichting), WAU28P70NL (Aquasecure ipv Aquastop en geen trommelverlichting) en WAU28P00NL (meervoudige waterbeveiliging).