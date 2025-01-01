SiemensWM14VMH0NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens WM14VMH0NL uit de iQ700 Serie heeft een trommelinhoud van 9 kilo en centrifugeert met 1400 toeren. Je kunt wasprogramma's versnellen met SpeedPack XL en het antivlekkensysteem zou de vier meest hardnekkige vlekken verwijderen. Met de Home Connect app kun je de wasmachine op afstand bedienen. Technisch gelijke machines met een andere waterbeveiliging zijn Siemens WM14VMH7NL en WM14VMH5NL. Bosch heeft ook technisch gelijke wasmachines met een ander design: WAV28MH0NL, WAV28M0EFG en WAV28M0SFG.