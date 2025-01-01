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SiemensWM6HXL90NL

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Vulgewicht:  9 kg
  • Toerental:  1600 toeren
  • Energieklasse:  Energieklasse C

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens WM6HXL90NL uit de iQ700 serie Extra Klasse is geschikt voor 9 kilo wasgoed en centrifugeert deze met 1600 toeren. Deze Siemens heeft SensoFresh dat door middel van zuurstof de was zou verfrissen binnen 30 minuten. Met de VarioSpeed optie kun je de gekozen wasprogramma's versnellen. Met de Home Connect app is de machine op afstand te bedienen en dankzij Alexa zelfs met de stem. Technisch gelijke modellen zijn WM6HXL91NL Extra Klasse, WM6HXL75NL en WM6HXL70NL. Deze laatste heeft Aquasecure in plaats van Aquastop.

Samenvatting

Vulgewicht
9 kg
Toerental
1600 toeren
Energieklasse
Energieklasse C
Automatische wasmiddeldosering
Voor- of Bovenlader
Voorlader
Bediening via app