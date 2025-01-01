SiemensWM6HXL91NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens WM6HXL91NL uit de iQ700 serie Extra Klasse is geschikt voor 9 kilo wasgoed en centrifugeert deze met 1600 toeren. Deze Siemens heeft SensoFresh dat door middel van zuurstof de was zou verfrissen binnen 30 minuten. Met de VarioSpeed optie kun je de gekozen wasprogramma's versnellen. Met de Home Connect app is de machine op afstand te bedienen en dankzij Alexa zelfs met de stem. Technisch gelijke modellen zijn WM6HXL90NL Extra Klasse, WM6HXL75NL en WM6HXL70NL. Deze laatste heeft Aquasecure in plaats van Aquastop.