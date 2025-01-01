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WhirlpoolFFD 9469E BSV BE

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Vulgewicht:  9 kg
  • Toerental:  1400 toeren
  • Energieklasse:  Energieklasse A

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Whirlpool FFD 9469E BSV BE heeft een vulcapaciteit van 9 kilo en centrifugeert met 1400 toeren. Deze Whirlpool beschikt over meerdere stoomprogramma's: FreshCare+ dat door middel van stoom onaangename geuren en kreuk voorkomt, en SteamHygiene dat je kunt selecteren om je wasgoed te desinfecteren. zogenoemde 6th Sense technologie zou de hoeveelheid water, temperatuur en trommelsnelheid aanpassen aan de hoeveelheid wasgoed. Verder detecteert deze machine de vuilgraad van de was en past het programma daarop aan.

Samenvatting

Vulgewicht
9 kg
Toerental
1400 toeren
Energieklasse
Energieklasse A
Automatische wasmiddeldosering
Voor- of Bovenlader
Voorlader
Bediening via app