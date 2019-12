Siemens sensoFresh

Eerste indruk|Siemens heeft op verschillende wasmachines sensoFresh geïntroduceerd. Hiermee zou je kleding in 30 minuten van vieze geurtjes kunnen ontdoen. Kleding die alleen opgefrist hoeft te worden is daarna direct weer draagbaar. Is dit effectiever dan een half uurtje uit laten waaien?

SensoFresh werkt, maar niet volledig

Zo vaak zul je de kleding die je aan hebt niet moeten opfrissen, maar als dat wel zo is dan wil je wel dat het echt werkt. SensoFresh - een nieuwe oplossing hiervoor van Siemens - werkt, maar niet voor de volle 100%. Bovendien is het resultaat erg afhankelijk van het soort luchtje dat je wilt verwijderen.

De machines van Siemens met deze functie zijn verkrijgbaar met een adviesprijs van zo'n €1000. Wij hebben deze nieuwe functionaliteit getest op een Siemens WM16W790.

Wat is SensoFresh?

SensoFresh is een nieuw systeem van Siemens om luchtjes uit kleding te verwijderen zonder deze kleding te hoeven wassen. Het systeem is ook geschikt voor tere of niet-wasbare weefsels.

Het werkt met 'ozon', dat door de fabrikant aangeduid wordt als actieve zuurstof waarmee 'vieze' luchtjes worden afgebroken.

Het programma gebruikt 0,4 liter water en 0,01 kWh/kg per programma en is daarmee geen grootverbruiker.

De test van SensoFresh

We hebben diverse kledingstukken voorzien van parfum, deodorant, frituurlucht of sigarettenrook en vervolgens met het sensoFresh-programma behandeld. De resultaten hebben we vergeleken met dezelfde kleding dat alleen werd uitgehangen.

Een groep van 20 proefpersonen beoordeelde de geur van de kledingstukken na 30 minuten.

Werkt het best bij sigarettenrook

Het meeste effect zagen we bij de sigarettenrook. Daarbij presteert de machine aanzienlijk beter dan wanneer je het kledingstuk alleen uithangt. Toch roken al onze testpersonen nog sigarettenlucht in de kleding.

Frituurlucht was zowel na het programma als na het uithangen door vrijwel iedereen nog goed te ruiken. In zo'n geval zul je een kledingstuk echt moeten wassen om de frituurlucht uit de kleding te krijgen.

Parfum en deodorant gaan er wel aardig uit maar niet helemaal en het verschil met uithangen is niet heel groot.

Niet in de wind

We konden de kledingstukken niet in de wind laten hangen omdat dit geen gecontroleerde omstandigheden waren: je kunt de hoeveelheid wind buiten immers niet beïnvloeden. De verwachting is wel dat - als je de kleding buiten in de wind hangt - de verschillen met sensoFresh nog kleiner zijn.

Welke modellen hebben SensoFresh?

SensoFresh zit op verschillende modellen van de IQ 500- en 700-serie van Siemens. Dezelfde techniek wordt ook toegepast bij het trommelreinigingsprogramma en het hygiëneprogramma. Dat laatste programma is voor delicate weefsels die niet op hoge temperatuur gewassen mogen worden. Dankzij de toepassing van actieve zuurstof zou de was dan toch vrij van vieze luchtjes moeten zijn.

Bosch

Ook Bosch gebruikt eenzelfde soort techniek op zijn wasmachines, maar gebruikt hier niet de term sensoFresh voor. Bosch noemt dit 'Active Oxygen'. Bij dit merk selecteer je de optie als een uitbreiding op het wasprogramma. Het programma duurt daardoor 30 minuten langer.

ActiveOxygen zit bij Bosch op de modellen uit de 6- en 8-serie. Het goedkoopste model van Bosch in deze serie heeft een adviesprijs van €900.

