Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens WM16W790NL is technisch gelijk aan de Bosch WAW32790NL, de Siemens WM16W890NL en de Bosch WAW32890NL. De modellen verschillen onderling wel in de aangeboden programma'en de prijs. Het kan dus lonen om goed te kijken welke programma's je denkt te gaan gebruiken. De machines zijn uitgerust met ActiveOxygen, daarmee kan je volgens Bosch op lage temperaturen toch hygienisch wassen. Bedenk wel dat de vieste onderdelen van de machine het deurrubber en het wasmiddelbakje zijn. Die goed schoonhouden is waarschijnlijk nog belangrijker voor een schone was. De machines hebben een capaciteit van 9 kilo en zijn daarmee geschikt voor de wat grotere huishoudens of voor wie de was graag opspaart. Centrifugeren kan maximaal op 1600 toeren. Ze zijn voorzien van een display met resterende programmaduur, een timer met uitgestelde starttijd en geven een geluidssignaal na een programma.