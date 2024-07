Je huis automatiseren: hoe werkt dat?

Eén platform voor al je apparaten

De meeste smart home apparaten kun je koppelen aan een smart home platfom. Bekende platforms zijn Amazon Alexa, Apple HomeKit en Google Assistent.

Groot voordeel: je hoeft dan alleen nog de app van dit smart home platform te gebruiken. Of de spraakassistent van het platform.

De beste manier om je huis smart te maken? Kies eerst voor één platform. Dan kun je makkelijker apparaten kiezen. Want, past het niet op je platform, dan is het geen optie.

Welke smart home platforms zijn er?

Je apparaten slim koppelen

Je apparaten slim bedienen is één. Stap 2 is zorgen dat apparaten elkaar autonoom opdrachten geven. Door zulke slimme koppelingen kun je je huis werkelijk automatiseren!

Een bewegingssensor en een slimme lamp in de gang. De sensor schakelt de lamp automatisch in als je de gang inloopt. Zo hoef je de knop niet in te drukken en spaar je energie.

Een smart beveiligingscamera en een slimme lamp. Bij beweging schakelt de camera de lamp in. Zo kan hij een insluiper extra goed in beeld brengen.

Een bewegingssensor en een slimme sirene in je schuur. Heb je net je e-bike of scooter in de schuur geparkeerd? Met een app op je telefoon kun je beide apparaten ‘op scherp zetten’. Hoor je ‘s ineens een hoop kabaal, dan kun je ingrijpen.

Een temperatuursensor, een slimme stekker en een (domme) ventilator. Boven een bepaalde waarde kan de sensor de ventilator automatisch inschakelen. Zo blijft het in de zomer aangenaam in je studeerkamer.

Draadloze protocollen

Je kunt alleen slimme koppelingen tussen apparaten makkelijk regelen als zij dezelfde taal spreken. Zij moeten hetzelfde draadloze protocol gebruiken.

Bekende protocollen zijn:

Zigbee (Ikea Tradfri, Lidl Smart Home, Philips Hue)

(Ikea Tradfri, Lidl Smart Home, Philips Hue) Z-wave (Fibaro)

Zigbee en Z-wave (Plus) zijn draadloze standaarden. Ze staan los van wifi. Daarom heb je ook een aparte zender nodig die de apparaten met dit protocol aanstuurt en koppelt. Zo’n kastje heet een hub, bridge of control station. Hij is onderdeel van de starterkits van Philips Hue, Lidl smart home en Ikea Tradfri. Maar je kunt hem ook los kopen.

Zigbee lijkt het belangrijkste draadloze protocol te worden voor smart home apparaten.

Let op: Zigbee-apparaten van verschillende merken kunnen soms niet (goed) met elkaar communiceren terwijl ze wel hetzelfde protocol volgen. Probleem is dat Zigbee een open protocol is waarbij merken net een andere invulling geven aan de implementatie. Zo kun je wel Ikea Tradfri-lampen koppelen aan een Philips Hue bridge. Maar niet de bedieningsaccessoires van Ikea.

Wil je apparaten koppelen zonder communicatieproblemen? Koop slimme apparaten van één merk. Wil je toch verschillende merken koppelen? Zoek dan van tevoren op internet naar ervaringen van gebruikers.

Wifi-apparaten

Er zijn ook smart home apparaten die géén aparte zender nodig hebben. Zij koppelen zich rechtstreeks aan je wifinetwerk. Zoals de lampen, sensoren, deurbellen en stekkers van LSC Smart Connect (Action), Kruidvat Smart Home en Hema Smart.

Voordeel: je hoeft geen hub of bridge te kopen om je huis slim te maken.

Nadeel:de wifi-ontvangst moet goed moet zijn in alle ruimten waar je de apparaten wilt gebruiken.

Automatische acties programmeren

Okee, je hebt de juiste spullen in huis. Je hebt ze goed aangesloten en in principe kunnen ze met elkaar communiceren. Maar hoe zorg je nou dat het ene apparaat het andere aanstuurt? Denk aan een sensor die een lamp inschakelt. Dit regel je in de software.

Bij apparaten van één merk

Het makkelijkst kun je acties tussen slimme apparaten programmeren als beide van hetzelfde merk zijn. Gebruik in dat geval de app van dat merk. Kijk wat de ‘smart’ communicatiemogelijkheden zijn.

Je kunt in de app commando’s kwijt. Bijvoorbeeld: ‘bij waarde <x> van apparaat 1 schakel functie <x> in van apparaat 2’. Ook kun je vaak de zonsopgang en -ondergang als een trigger gebruiken. Zelfs de gps-locatie (van je telefoon) kan in veel apps een bepaalde actie teweeg brengen in je huis.

Bij apparaten van verschillende merken

Heb je apparaten van verschillende merken? Dan zijn automatische acties vaak wat lastiger te programmeren. Je moet dan namelijk via een platform van een derde partij de apparaten met elkaar in contact brengen.

We geven slechts een beperkt aantal opties voor het koppelen van apparaten van verschillende merken. Er zijn er veel meer.

Veilige slimme apparaten

Als consument heb je recht op veilige slimme apparaten. Wij strijden voor slimme apparaten die veilig zijn én blijven. Lees meer over onze actie Slimme apparaten moeten veilig zijn.