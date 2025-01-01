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Onze experts testen jaarlijks duizenden producten in professionele testlabs. Zo heb je altijd actuele testinformatie. Dit doen we zonder invloed van bedrijven of de overheid. We hebben dus geen enkel belang bij jouw aankoop. We helpen je gewoon graag op weg.

Juridisch advies

Hoe zit het met garantie bij een kapot product? Wat doe je als een product niet geleverd wordt. Of bij een probleem met het opzeggen van een abonnement? Wij helpen je stap voor stap met Juridisch Advies.

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    'Ik schakelde de Consumentenbond in om te helpen bij een conflict met een bedrijf over de levering van een lamp. Al met één telefoontje wist ik wat mijn rechten waren en stond ik sterker in het contact met het bedrijf. Ik heb aan de hand van de voorbeeldbrieven van de Consumentenbond een brief opgesteld en verstuurd. Kort daarna werd mijn lamp geleverd. Daar ben ik erg blij mee.'

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