Zijn zonnepanelen nog een goede investering?

Goede investering

Zonnepanelen zijn naast een investering in een duurzame toekomst nog steeds een goede financiële investering. De gemiddelde levensduur is zo’n 25 jaar. En met een terugverdientijd van 7 jaar, kun je nog jaren genieten van gratis duurzaam opgewekte stroom.

Afbouw salderingsregeling

Het terugleveren van zonnestroom is nu nog heel aantrekkelijk. Door de salderingsregeling streep je al je opgewekte stroom die je teruglevert af van de stroom die je afneemt. Maar de overheid wil af van die regeling. En gaan de regeling vanaf 2025 daarom geleidelijk afbouwen. Je moet dus weer gaan betalen voor alle stroom die je afneemt. De terugverdientijd van je zonnepanelen wordt daardoor langer. Als je nu zonnepanelen neemt, kun je dus nog even profiteren van de salderingsregeling.

Investering moet aantrekkelijk blijven

We vinden dat de investering in zonnepanelen ook daarna nog aantrekkelijk moet blijven. Gelukkig vindt vertrekkend minister Jetten een redelijke terugverdientijd ook een belangrijk uitgangspunt. De terugleververgoeding moet minimaal 80% van het kale leveringstarief (zonder bijvoorbeeld belastingen en leveringskosten) worden. Bij een stroomprijs van €0,40 per kWh is dat zo’n €0,16 tot €0,20 per kWh.

Eigen stroom gebruiken

Van de stroom die je zonnepanelen opwekken, verbruik je gemiddeld zo’n 30% gelijk zelf. Daar komt dus geen energieleverancier of overheidsbeleid aan te pas. Je draait er direct je was mee of je laadt er je elektrische auto mee op. Je hoeft deze kilowatturen (kWh) dus niet meer te kopen van je energieleverancier.

Het loont dus om zoveel mogelijk zonnestroom gelijk te gebruiken of op te slaan op het moment dat de zon schijnt. Dan heb je minder last van mogelijke terugleverkosten of de afbouw van de salderingsregeling.

Optimale opbrengst

Als je dak het toelaat is oost-west de beste ligging van je zonnepanelen. Dit geldt voor de meeste situaties. En dit is het meest gericht op de toekomst. Met een oost-west opstelling heb je de meeste opbrengst in de ochtend en in de namiddag. Er ligt geen nadruk op opwek midden op de dag, zoals bij een op het zuiden gerichte installatie.

Zoveel mogelijk zelf gebruiken

Door de stroom die je opwekt te verspreiden over de dag, is het eenvoudiger om energie direct zelf te gebruiken. En er is minder kans dat je het netwerk zwaar belast. Heb je een dynamisch contract? Dan vermijd je het opwekken van energie als dit het minste waard is.

Een op het zuiden gerichte installatie levert bij een gelijk aantal panelen wel meer energie op. Maar dit is alleen gunstig als de salderingsregeling niet wijzigt. En als je de energie zelf kunt opslaan in een accu met een grote omvang. Of als je een elektrische auto hebt die je altijd midden op de dag op kunt opladen.

Een kleinere voetafdruk

Elke energiebron waarmee je het gebruik van niet-duurzame bronnen kunt vervangen of terugdringen is een goed idee voor de toekomst. Je kunt op verschillende plekken inschatten hoe jij de aarde belast met CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld bij Milieucentraal.



Als je je eigen ecologische voetafdruk wilt verkleinen, dan zijn zonnepanelen een belangrijke stap. En daar kun je gelijk mee beginnen. Het maken van zonnepanelen kost natuurlijk ook energie. Maar de energie die de panelen produceren overtreft al vrij snel de energie die het kostte om ze te maken. Deze energieterugverdientijd is voor zonnepanelen die met moderne productiemiddelen gemaakt worden ongeveer 1 tot 2 jaar.