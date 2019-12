ACM: consumenten kunnen veel besparen op zorgverzekering

Goedkoper alternatief

Volgens het rapport had driekwart van de verzekerden in 2016 een basispolis waarvoor een goedkoper alternatief op de markt was. Per verzekerde gaat het om een overstapwinst van €100 per jaar. In totaal is er daardoor zo’n 1 miljard euro aan ‘extra premie’ voor vrijwel gelijke basispolissen betaald.

Let op met 'kloonpolissen'

Uit de analyses blijkt verder dat er in 2016 voor 36 van de 55 basispolissen een goedkoper (bijna gelijk) alternatief bestond. Vaak worden deze vrijwel identieke polissen door dezelfde verzekeraar aangeboden, maar tegen verschillende premies.

De Consumentenbond constateerde al eerder dat er ook voor komend verzekeringsjaar weer zogenoemde kloonpolissen op de markt zijn. De Consumentenbond vindt dat die identieke polissen het polisaanbod onnodig groot en onoverzichtelijk maken voor consumenten. Met onze actie Polisjungle strijden we voor gelijke namen voor identieke polissen.

